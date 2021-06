KOLIKO SU ČESTA TORNADA U EVROPI? Iznenadiće vas odgovor stručnjaka (VIDEO)

Vesti o razornim tornadima koji za sobom ostavljaju pustoš obično dolaze iz Amerike pa se mnogi na društvenim mrežama pitaju koliko su česta tornada u Evropi.

Kako piše BBC-jev prognostičar Ben Rih, tornada u Evropi nisu toliko retka pojava koliko se možda čini.

JUST IN - Rare tornado devastates a town in the Czech Republic.pic.twitter.com/6XQQ12e4zm