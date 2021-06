STRADALO NAJMANJE 5 ŽENA: Strašne scene iz Egipta! Srušila se zgrada u Aleksandriji!

U izveštaju "Al-Alrama" navodi se da je osim pet mrtvih, povređena je i žena (70), kada se srušila petospratnica u naselju Atarin u petak, javlja AP.

Spasioci su izvukli troje preživelih, koji su prebačeni u bolnice, a zasad nije poznato da li ima još ljudi među ruševinama.

Ne zna se ni razlog rušenja, ali AP dodaje da ovakve nesreće nisu neobične u Egiptu, gde je loša gradnja rasprostranjena u siromašnim kvartovima i ruralnim oblastima.

The collapse of a building in the Attarin neighborhood in #Alexandria today and buried many of its residents under the rubble, and due to the neglect of the regime, many citizens have been killed in recent years pic.twitter.com/80oYSVEYEM