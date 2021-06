Grčka nagrađuje mlade koji se vakcinišu: Dele po 150 EVRA

Grčka vlada će svim mladim Grcima uzrasta od 18 do 25 godina ponuditi novčanu nagradu za prvu dozu vakcine protiv COVID-19, u okviru napora da se poveća stopa vakcinacije uoči letnjih odmora.

Grčka je prilično dobro prebrodila prvi talas pandemije, ali je bila primorana da u novembru nametne drugi lokdaun kako bi rasteretila sistem javnog zdravstva, prenosi Rojters.

Zbog smanjenja broja novozaraženih, vlasti u Atini su prošle nedelje ukinule obavezno nošenje maski na otvorenom, a svim građanima koji su primili obe doze vakcine dozvoljeno je da idu na posao ili u teretane bez prethodnog testiranja.

Do sada je potpuno vakcinisano oko 33 odsto ukupne populacije koja broji 11 miliona stanovnika, ali raste zabrinutost zbog mogućeg širenja zaraznije, delta varijante korona virusa, zbog čega vlada razmatra podsticajne mere kojima bi ubrzala vakcinaciju.

"Zajedno sa prvom dozom vakcine (mladi) će dobiti karticu sa kreditom od 150 evra. To dugujemo mladima kao gest zahvalnosti", poručio je grčki premijer Kirijakos Micotakis tokom sednice vlade.

U Grčkoj ima oko 940.000 mladih starosti od 18 do 25 godina koji do sada jesu ili će do kraja godine primiti bar prvu dozu vakcine, a nakon toga će moći da prime i novčani stimulans ili tzv. "propusnicu za slobodu".

Autor: