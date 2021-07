NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA: Jednomesečni Milan ubijen sa bratom i sestrom! Sumnja se na ČEDOMORSTVO (FOTO)

Američke vlasti objavile su da su u porodičnoj kući u istočnom delu Los Anđelesa pronašle beživotna tela troje male dece i da je uhapšena majka.

Sandra Čiko (28) uhapšena je zbog sumnje u trostruko ubistvo. Žrtve su identifikovane kao jednomesečni Milan, 3-godišnji Mejson i 4-godišnja Mia Rodrigez.

