TRAMP POBESNEO! Predao se njegov glavni računovođa: Pod lupom zbog malverzacija!

Vajsbergov advokat rekao je da će se on izjasniti da nije kriv i da će se boriti na sudu protiv svih optužbi koje su podnete protiv njega. Američki mediji okarakterisali su ovaj slučaj poreske prevare kao najdirektniji napad na Trampa i njegovo poslovanje do danas.

Okružno tužilaštvo na Menhetnu je na Vrhovnom sudu Njujorka podnelo krivične prijave protiv Trampove organizacije i njenog finansijskog direktora Vajsenberg, optuživši ga za veliku pljačku, a samu kompaniju za „krivično delo za prevare".

NOW: Here is the unsealed indictment against the Trump Organization and CFO Allen Weisselberg. More to come. https://t.co/utM7V6hV82 pic.twitter.com/7mezw9taJP