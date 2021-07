TUGA DO NEBA! VATROGASAC U RUŠEVINAMA ZGRADE PRONAŠAO TELO ĆERKE (7): Devojčica spavala sa majkom, u stanu bili i tetka, baka i deda (FOTO)

Broj mrtvih se tako povećao na 22, a 126 osoba još uvek se vode kao nestale.

"Ova tragedija je uticala na mnoge od nas jer poznajemo nekoga ko je živeo u ovoj zgradi ili je pogođen ovom tragedijom", rekao je gradonačelnik Majamija Frensis Suarez na konferenciji za novinare.

Njeno telo pronađeno sedam dana nakon kolapsa višespratnice

Vatrogasac Enrike Arango bio je prisutan kada je telo njegove sedmogodišnje ćerke, Stele Katarosi, juče izvučeno iz ruševina, sedam dana nakon kolapsa zgrade.

Heartbreaking news for many on Fintwit.... It is now confirmed the bodies of Graciela Cattarossi and her 7 year old daughter Estella have been recovered in Surfside. Perhaps they are in a better place. RIP https://t.co/z10nlD92Bi