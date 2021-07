SRUŠIO SE VOJNI AVION: U letelici na Filipinima bilo 85 osoba! (FOTO+VIDEO)

Vojni avion koji je prevozio najmanje 85 ljudi srušio se danas u južnom delu Filipina, saopštio je načelnik Generalštaba Sirilito Sobehana.

Sobehana je dodao da je 40 ljudi spaseno iz zapaljene olupine aviona C-130.

