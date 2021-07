BESNI NAJVEĆI POŽAR U ISTORIJI KIPRA: Vatrena stihija proždire šumsko područje, poginulo najmanje 4 ljudi! (FOTO+VIDEO)

Četiri osobe su pronađene mrtve drugog dana velikog požara na Kipru koji proždire šumsko područje na površini od čak 50 kvadratnih kilometara na udaljenosti od oko 75 kilometara od Nikozije.

Kako izveštava agencija Rojters, lokalni zvaničnici kažu da je reč o najgorem požaru u novijoj istoriji Kipra.

Terrible forest fire in Cyprus. This video was taken from a commercial airliner yesterday. Hopefully they'll accept the offer of help from the TRNC. We're all in this together ❤#cyprusfires #Cyprus #Kibris #Troodos #TRNC @GBNEWS pic.twitter.com/C5Df3iqeB9