IZBO BIVŠU 47 PUTA PA INSCENIRAO SAOBRAĆAJNU NESREĆU: Snimao je dok je krvarila i molila za pomoć, sada ga čeka doživotna kazna

Snimio je bivšu devojku dok je krvarila nakon što ju je 47 puta izbo nožem, a potom je inscenirao saobraćajnu nesreću na autoputu Barnet u Vankuveru.

Oni koji su se prvi zatekli na mestu ozbiljne saobraćajne nesreće mogli su da vide muškarca zaglavljenog na mestu vozača u vozilu koje se zabilo u uličnu rasvetu.

Bolničari i vatrogasci odmah se pohrlili da ga spasu, presecajući metalni okvir terenca.

Vozač, koji je kasnije identifikovan kao Jan Poepl, bio je bez svesti i nije mogao da objasni kako se nesreća dogodila. Ali dok je policija obilazila lice mesta kako bi utvrdila tačan niz događaja, pronašla je ženu, koja je takođe bila bez svesti, kako leži u jarku.

Bila je to Nikol Porsielo, poznata i kao Nikol Haselman koja je bila putnik u automobilu i koja je odletela nekih 10-ak metara kada se nesreća dogodila.

Međutim, dok su lekari procenjivali njene povrede, otkrili su nešto duboko uznemirujuće. Nikol (34) imala je povrede zadobijene u nesreći, ali je imala i 47 uboda nožem.

2ND DEGREE MURDER CHARGE laid against 31-yr-old Jan Poepl in connection w/ the death of 34-yr-old Nicole Hasselmann. Mr. Poepl will appear in court today. #IHIT recognizes this is a difficult time for Nicole's family and we hope we were able to provide some answers. pic.twitter.com/5ezYmK1L3V — IHIT (@HomicideTeam) 30. новембар 2018.

Kada je policija počela da istražuje i slaže redosled događaja koji su doveli do automobilske nesreće na autoputu Barnet u Vankuveru 16. novembra 2018., pokazalo se da je ono što su otkrili krajnje jezivo.

Nikol i Poepl su se mirili i rastajali sedam godina. Poepl je radio u nekretninama, dok je Nikol bila asistent studentima u srednjoj školi Templeton u Vankuveru. Takođe je bila mama dečaku od 10 godina.

Svi bi komentarisali koliko je Nikol bila predana svojim učenicima i kako je uvek videla najbolje u svakoj situaciji - i kod ljudi. To bi moglo da objasni činjenicu da je iznova nastavljala da pokušava da veza sa Poeplom funkcioniše, uprkos njegovoj kontroli i ljubomornoj prirodi.

On se borio sa zavisnošću od droga i fizički je bio nasilan prema Nikol. Bio je posebno ljubomoran na muškarce, ali takođe nije odobravao Nikoline ženske prijatelje - ili bilo koga kome se približila.

Par bi prekinuo vezu i ponovo se pomirio, a Nikol bi pristala da mu pruži još jednu šansu. Plašila ga se i drugima je postalo očigledno da je on imao neki oblik kontrole nad njom, a ta posesivna struna samo je jačala.

Jan Poepl has been charged with second-degree murder in the death of a 34-year-old teaching assistant. https://t.co/EAeufWfKLg pic.twitter.com/bSbY3EdD0a — CBC British Columbia (@cbcnewsbc) 01. децембар 2018.

U novembru 2018. godine, devet dana pre stravične nesreće, ponovo su se razdvojili. Nikol je počela da se viđa sa nekim drugim i iako se to završilo, to je ponovo podgrejalo Poeplovu ljubomoru. Uveče 16. novembra, on je pokupio Nikol u iznajmljenom vozilu dok je njen sin bio na treningu hokeja. Međutim, nešto je krenulo po zlu i veruje se da su se svađali.

Sa Nikol na suvozačkom sedištu, Poepl je izvukao dva kuhinjska noža i ubo je 47 puta. Tada je, dok je polako krvarila na smrt, umesto da pozove hitnu pomoć, Poepl skinuo krvavu jaknu, izvadio mobilni telefon i snimio video njih dvoje.

Snimci, koji su kasnije prikazani na sudu, bili su duboko uznemirujući. Nikol je bila oblivena krvlju i borila se za dah. U očajničkom pokušaju da joj spasi život, moglo se čuti kako govori Janu da ga voli.

On joj nije pomogao niti je pokazao znake kajanja. Samo je nastavio da snima i rekao joj je da je napad bio njena krivica.

"Samo si uzimala, uzimala, uzimala od mene“, rekao je, snimajući sve na svom telefonu. "Nisi me poštovala mesecima i godinama".

Crown wants parole eligibility for Jan Poepl to be set at 15 years. Not clear what Defence is asking for - potentially 10 years. Crown about to play a recording - the family has already heard it. Not sure what is will be. @CTVVancouver pic.twitter.com/K93NGq1yuB — David Molko (@molkoreports) 10. март 2021.

Odvezao se do svoje kuće i ostavio Nikol da dva sata krvari u automobilu dok je slao mejlove, uključujući i svoj otkaz, i dok je plaćao neke račune. Čak je i preko interneta kupio novi televizor i mašinu za pranje sudova.

Zatim se vratio u terenac i odvezao Nikol, koja je bila još uvek živa, do autoputa Barnet. Smatra se da je nameravao da inscenira automobilsku nesreću i učini da izgleda kao da je Nikol umrla od posledica nesreće.

Povećao je brzinu, a zatim nagazio gas i udario u uličnu rasvetu. Nikol, koja nije imala sigurnosni pojas, udarcem je katapultirana iz automobila.

Iako su oboje živi odvedeni u bolnicu, samo je Poepl preživeo. Nikol je umrla od više uboda i povreda izazvanih nesrećom.

Poepl je uhapšen 29. novembra 2018. godine i kasnije optužen za drugostepeno ubistvo. U međuvremenu, Nikolina razorena porodica započela je kampanju na društvenim mrežama, govoreći o bolu koji su svi pretrpeli zbog gubitka voljene ćerke, sestre, prijatelja i majke mladog sina.

Carmine, the brother of Nicole Porciello who has brutally murdered by her ex in 2018, will be disappointed if Jan Poepl is eligible for parole in under 25 years. Defence wants 10 yrs until parole eligibility, Crown wants 15 yrs.

Sentencing set for Tuesday.@CTVVancouver pic.twitter.com/tB5ZYlArXz — Travis Prasad (@TravisPrasadCTV) 11. април 2021.

Porodica i prijatelji su Nikol opisali kao "svetlost koja je bila ugašena, ali koja će zauvek sijati u njihovim srcima".

Mučila ih je, međutim, činjenica da bi drugostepena optužba za ubistvo značila da bi, iako bi Poepl automatski dobio doživotnu kaznu, mogao ispuniti uslove za uslovni otpust nakon odsluženja samo 10 godina.

U februaru ove godine Poepl se izjasnio krivim za drugostepeno ubistvo. Tim odbrane pokrenuo je postupak za uslovno puštanje na slobodu nakon što je odslužio 10 godina, dok je tužilaštvo zagovaralo najmanje 15 godina.

Na ročištu za izricanje presude u martu, Poepl je dao izjavu sudu.

"Dugo sam čekao ovaj trenutak da bih vam rekao kako mi je žao".

Nikolina porodica tvrdila je da ovo navodno "žaljenje i kajanje" nije verodostojno i da Poepl nije pokazao nijednu istinsku emociju.

Kada je uznemirujući video koji je snimio pušten na sudu, mnogi članovi porodice odlučili su da ne gledaju dok se Nikol borila za život i pokušavala da se spasi.

Judge rules Nicole Porciello’s killer Jan Poepl will be eligible for parole in 15 years, in line with what Crown prosecutors had pushed for. Defence had asked he have a chance at parole after 10 years. More @NEWS1130 throughout the day. — Martin MacMahon (@martinmacmahon) 13. април 2021.

Sudija je njegove postupke nazvao okrutnim, dodajući da je video koji je Poepl napravio pokazao "zapanjujući nedostatak kajanja" za ženu za koju je tvrdio da je voli.

Sudija je takođe govorio o potresnom pismu koje je Nikolin sin napisao izražavajući svoju tugu i priznao da mu je bilo teško da čita.

13. aprila, Poepl je dobio doživotnu kaznu i rečeno mu je da mora da odleži najmanje 15 godina pre nego što bude ispunio uslove za uslovni otpust.

Van suda, gde se okupila Nikolina porodica, bilo je jasno da ovo nije dočekano kao dovoljno stroga kazna za čoveka koji je na tako brutalan način ubio mladu ženu i majku.

"Pravda u ovoj zemlji ne postoji", rekao je Džo novinarima koji su čekali.

Autor: