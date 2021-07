OTKRIVENO MESTO PADA RUSKOG AVIONA: Počinje akcija spasavanja, ima li preživelih?

- Verovatno je određeno mesto na kome se avion srušio u more - rekao je sagovornik agencije.

Ranije je saopšteno da je putnički avion An-26, koji je leteo iz Petropavlovska Kamčatskog u Palanu, nestao sa radara i sa njim je izgubljena veza. Prema podacima Ministarstva za vanredne situacije Rusije u avionu se nalazilo 22 putnika, uključujući jedno dete i 6 članova posade. Prema informacijama Kamčatskog vazduhoplovnog preduzeća, veza sa letom br. 251 izgubljena je nešto pre sletanja na 9 kilometara od sela Palana.

【国際】ペトロパブロフスク・カムチャツキーからロシア極東のパラナに向かったアントノフAN-26、少なくとも27人を乗せたまま消息を絶ち、ロシア極東で墜落したのではと。

