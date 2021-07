EPIDEMIJA NASILJA Više od 180 ljudi ubijeno u SAD za samo tri dana, u Njujorku stanje VANREDNE KATASTROFE

Za 72 sata na teritoriji ove zemlje ubijeno 189 osoba u ukupno 540 obračuna vatrenim oružjem registrovanih na teritoriji SAD. Kako prenose američki mediji, u prvih pet dana jula bilo je najviše masovnih pucnjava u poređenju sa periodom od 1. januara do 1. jula tekuće godine.

U Čikagu raste broj oružanih sukoba, pišu mediji. Oni navode da je najmanje 82 ljudi upucano dok je njih 14 smrtno stradalo tokom prazničnog vikenda, piše CBS.

Njujorška policija zabeležila je 26 žrtava u 21 pucnjavi tokom državnog praznika. Oni napominju da je ova cifra manja u odnosu na prošlu godinu, kada je tokom proslave 4. jula ubijeno 30 ljudi.

There have now been 20 mass shootings in July, 336 on the year. The 14 mass shootings over this past holiday weekend (Friday to Sunday) are the most of any weekend in 2021. https://t.co/ApCx8x6bfO