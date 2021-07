JEZIVO! Predsednik Haitija pronađen u lokvi krvi BEZ OKA! Primio čak 12 metaka! Ovo su novi detalji!

Prestravljena ćerka Žovenela Moiza, Žomarli, sakrila se u spavaćoj sobi dok su atentatori premetali kancelariju i sobe, pucajući iz mitraljeza i ostavljajući 53-godišnjeg predsednika da umre stravičnom smrću, ležeći u lokvi krvi u privatnoj rezidenciji u brdima iznad Port-o-Prensa.

Haiti is in chaos after President Jovenel Moïse was assassinated by gunmen who stormed his home. Haiti's police chief says officers killed four suspects and captured two others yesterday.@VladDuthiersCBS explains. pic.twitter.com/1jZ9DRSfrk