NOVE BIZARNE ČINJENICE O UBISTVU PREDSEDNIKA HAITIJA: Evo gde su sve pronađeni i uhapšeni atentatori na Moiza! (VIDEO)

PNH je u četvrtak rekao da se odred za ubistva, koji je ubio Moiza i ranio njegovu suprugu Martinu, u njihovoj kući u predgrađu Port-o-Prinsa u sredu rano ujutro, sastojao od 28 "stranaca"; ostalih devet je ubijeno u pucnjavi sa policijom, svi su identifikovani kao Kolumbijci. PNH i dalje traga za organizatorima akcije, a u sredu je proglašeno dvonedeljno vanredno stanje, dajući široka ovlašćenja za pretres domova, blokadu puteva i druge neophodne mere kako bi počinioci privedeni pravdi.

Međutim, muškarci su pronađeni u različitim grupama i na neobičnim lokacijama.

Ambasada Tajvana na Haitiju izvestila je u petak ujutro da je 11 muškaraca zatvoreno u diplomatskom krugu u predgrađu Petion-Vila, jedva kilometar od četvrti Pelerin 5 u kojoj se nalazi Moizova kuća.

„Rano ujutro 8. jula, osoblje obezbeđenja u ambasadi otkrilo je grupu potpuno naoružanih ljudi sumnjivog pogleda koji se probijaju kroz obod obezbeđenja i ulaze u dvorište. Kompanija za obezbeđenje odmah je uputila hitne pozive kako bi obavestila osoblje ambasade, kao i haićansku policiju “, rekla je Žoan Ou, portparolka ambasade. Dodala je da je objekat zatvoren zbog zaključavanja, pa je bio gotovo pust.

„Haićanska policija započela je akciju 8. jula oko 16 sati, uhapsivši 11 naoružanih osumnjičenih. Operacija je protekla glatko, a osumnjičeni se nisu opirali hapšenju “, dodao je Ou.

Haiti je jedna od samo nekoliko zemalja koja je i dalje priznavala Tajvan kao legitimnu kinesku vladu. Ostatak država sveta umesto toga priznaju Narodnu Republiku Kinu, vladu uspostavljenu 1949. u Pekingu nakon što je komunistička Crvena armija pobedila u građanskom ratu i okupirala celo kopno. Sjedinjene Države su promenile svoje priznanje 1970-ih, ali održavaju otvoreni, ali neformalni odnos sa Tajpejem i vrše pritisak na male države poput Haitija da nastave da daju Tajvanu neko diplomatsko priznanje.

Shodno tome, Tajpej je radio na uspostavljanju trajnog prijateljstva sa Port-o-Prens, dok su Moiz i predsednik Cai Ing-Ven u poseti jedni drugima 2019. godine, a Cai je obećao podršku infrastrukturnim projektima na Haitiju.

