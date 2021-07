RUKE NA POTILJAK I NEMOJ NEKO DA JE SNIMAO: Snimak iz američkog putničkog aviona zapalio mreže (VIDEO)

Putnicima je naređeno da ostanu na svojim mestima s rukama na glavi poslednji sat leta kompanije American Airlines zbog „bezbednosne pretnje“ u avionu.

Od putnika se takođe više puta tražilo da ne snimaju. Po sletanju, osoblje reda se ukrcalo na avion 777 kako bi navodno uhapsilo ženu koja je vrištala.

Uprkos ponovljenim molbama da se ne snima, jedan putnik je snimio i sinoć je na Tviteru na letu AA2289 iz Los Angelesa do Majamija podelio sledeći video:

Drugi putnik na brodu nazvao ga je „najstrašnijim trenutkom u mom životu“ i zatražio više detalja, sugerišući da avio-kompanija nije pružila detalje, čak ni nakon sletanja.

What time did this happen? Was the person arrested in LA or Miami? Do you have videos you would be willing to share with us? — KTLA NEWS DESK (@KTLAnewsdesk) 08. јул 2021.

Po sletanju u Majami, putnici su deplanirani vazdušnim stepenicama i autobusima odvezeni do terminala. Osoblje za sprovođenje zakona ukrcalo se na let po sletanju.

Unutar terminala, putnici su bili prinuđeni da sačekaju dok ih pripadnici zakona ne odobre za polazak.

Portparol kompanije takođe je odbio da ide u detalje, jednostavno napomenuvši:

„Putnici su deplanirani i autobusima privedeni do terminala, a vlasti su pregledale letelicu. Sigurnost je naš glavni prioritet i izvinjavamo se našim putnicima zbog neprijatnosti koje su nastale.“

The arrest happened when 2289 landed in Miami (flight landed at 4:42 ET). Passengers were ordered to put their hands on their heads for 45-60 minutes before landing. Strangely, passengers were repeatedly told not to film on the plane. pic.twitter.com/rxInzwRi4a — Chris Nguyen (@imaNguyener) 08. јул 2021.

Šta je moglo da se dogodi da se putnicima naredi da stave ruke na glavu tokom poslednjeg sata leta? Iako je pozvana moja prva misao da je prijetnja bombom (zašto prisiljavati čitav avion u neugodan položaj, a ne samo osoblje reda da čeka da izađe u susret letu i otprati putnika ako je to bio samo jedan problematičan putnik?)

Ali drugi putnik na brodu izveštava da je putnik uhapsio ženu koja je vrištala više od 90 minuta i koja je na kraju zalepljena lepljivim trakom na svoje mesto.

I was on a flight last night and a woman was so out of control (passenger) she had to be restrained and literally duct taped to her seat - crazy screaming person - 1.5 hours of screaming - police were waiting when we landed…. — Kelly Manion (@IzIzBaby) 08. јул 2021.

Ipak, nije jasno da li se ovaj tvit odnosi na isti let.