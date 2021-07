KATASTROFA U NEMAČKOJ! Jezivi prizori: Bujica nosi automobile, ljudi čekaju pomoć na krovovima, broj nastradalih RASTE (FOTO+VIDEO)

Broj ljudi koji su poginuli u poplavama u Nemačkoj povećan je na 33, navodi se u zvaničnim podacima do kojih je danas došla agencija Rojters.

U zapadnom okrugu Ban Nojenar-Arvajler živote je izgubilo 18 ljudi, objavila je policija. Prema ranijim izveštajima, poginule su četiri osobe.

Drone footage shows the extent of damage in western Germany after heavy rain triggered severe floods. Dozens of people are still missing. Latest on this story here: https://t.co/tDlDebAN8h pic.twitter.com/dyW5i5TKne

Reke u zapadnoj Evropi su nabujale i izlile se used obilnih padavina, a natopljena zemlja ne može da primi dodatnu vodu, zbog čega su nastale bujice koje su nosile automobile na ulicama i rušile kuće.

Spasilačke operacije su otežane jer su u prekidu telefonske veze i internet u regionu zapadno od Kelna.

Policija u zapadnom gradu Koblenc saopštila je da je oko 50 ljudi blokirano na krovovima svojih kuća, gde čekaju spasioce.

U selu Šuld, jugozapadno od Kelna, srušilo se šest kuća, a mnogo ljudi je nestalo.

Žrtava ima i u susednoj Belgiji, a tačne razmere štete još se procenjuju. Gradovi su poplavljeni i u Holandiji.

Vlasti su proglasile vanredno stanje u regionu nakon nekoliko dana obilnih kiša u zapadnoj i centralnoj Nemačkoj, kao i u susednim zemljama. Meteorolozi najavljuju dodatne padavine danas i sutra.

A friend sent me this picture from their home in Altena, Germany. – Currently, they are cut off from food and other supply. pic.twitter.com/hSN417flmk