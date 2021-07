'PANDEMIJA I DALJE TRAJE' Regionalni direktor SZO za Evropu: Ne možemo sebi priuštiti istu grešku!

Regionalni direktor SZO za Evropu Hans Kluge u otvorenom pismu navodi da pandemija nije završena i da ne smemo da ponavljamo iste greške.

"Možda jeste leto, ali pandemija još uvek nije završena. Umor od pandemije uzeo je svoj danak odrazivši se na naše kolektivno mentalno zdravlje i sasvim je prirodno da ljudi žele da se opuste nakon perioda koji je za sve nas bio pun izazova", počeo je Kluge.

"Međutim, u ovoj poziciji smo bili i prošlog leta. Кada su restriktivne mere ublažene prebrzo, bili smo svedoci poražavajućeg rasta novih slučajeva i smrtnih ishoda širom evropskog regiona što nas je vratilo u zaključavanje i izolaciju. Sada, nakon više od godinu dana pritiska na naše zdravstvene sisteme, školovanje, egzistenciju, ekonomiju, fizičko i mentalno zdravlje, ne možemo sebi priuštiti da napravimo istu grešku", kaže u otvorenom pismu regionalni direktor SZO za Evropu dr Hans Кluge.

Kako dalje navod dr Kluge, Iako se vakcinacija nastavlja velikom brzinom širom regiona, znatan deo stanovništva ostaje nevakcinisan, dok kruže visoko prenosive varijante virusa koje zabrinjavaju.

"Istovremeno, vidimo ublažavanje javnozdravstvenih i društvenih mera što dovodi do povećanja broja slučajeva kovida19; tamo gde stope vakcinacije nisu visoke, posebno među najugroženijima, dolazi do povećane hospitalizacije, opterećenih zdravstvenih sistema - i izgubljenih života. Ove godine, iako želimo da ljudi maksimalno iskoriste leto, apelujemo na to da leto učinimo bezbednijim za sve, da izbegnemo nepotrebne bolesti i umiranja i da ovu pandemiju što pre privedemo kraju. To možemo izvesti na više načina: Prvo, vakcinisati se sa obe doze. Drugo, ako želite da putujete, procenite da li je to potrebno. Ako se odlučite za putovanje, učinite to na bezbedan način", navodi u osvom obraćanju dr Kluge.

Bezbedno putovanje znači procenu izloženosti kovidu 19 od trenutka kada napustimo kuću do trenutka kada stignemo na odredište, dodaje on i kaže, da svako treba da bude vlastiti menadžer rizika, da procenjuje rizike i utvrđuje mere zaštite na svakom koraku, poput fizičke distance, izbegavanja gužve i nošenja maske. - Izbegavajte zatvorena, skučena i prenatrpana mesta.

Druženje napolju ili na otvorenim, dobro provetrenim mestima pomaže u zaštiti i smanjuje mogućnost prenosa virusa. Кljučno je da ne dozvolimo da veliki sportski turniri i festivali postanu žarišta za širenja virusa time što će se sprovoditi strože javnozdravstene i društvene mere u toku održavanja događaja. Vakcine već daju rezultate a još više obećavaju u smislu smanjenja hospitalizacije, smrtnih slučajeva i pritisaka na zdravstvene sisteme.

Ipak, potrebni su još milioni vakcina da bi se stiglo do onih u najvećem riziku, od kojih mnogi još uvek čekaju svoju prvu dozu. Zdravstvenim radnicima, starijim ljudima i onima sa osnovnim faktorima rizika mora se omogućiti pristup vakcinama ako želimo da nastavimo sa padom broja hospitalizacija i smrtnih slučajeva - navodi dr Kluge u svom otvorenom pismu.

Prema poslednjem statističkom podatku, trenutno je 41 odsto stanovništva u evropskom regionu primilo jednu dozu, dok je 29 odsto potpuno vakcinisano.

"Podaci su jasni - pandemija nije završena, čak ni u zemljama koje su dostigle visoku stopu vakcinacije. Nejednakost u okviru regiona kad je reč o vakcinama predstavlja jedan od naših najvećih izazova. Delta varijanta virusa koja se brže prenosi uzrokuje povećanje broja novih slučajeva i hospitalizacija. Stoga je od vitalne važnosti koristiti alate kojima raspolažemo da bismo sprečili prenos i spasili živote, prilagodili javnozdravstvene i društvene mere lokalnom kontekstu i obezbedili pravičnu, brzu vakcinaciju. Sve vakcine koje se nalaze na spisku SZO za hitnu primenu su sigurne i efikasne u sprečavanju teškog oblika kovida 19, a takođe su efikasne protiv varijanti koje su u opticaju. Često me pitaju kada će se ova pandemija završiti. Кratak odgovor je da to zavisi od vas. Da je to u rukama pojedinaca i vlada. Znamo šta funkcioniše; i za to imamo dokaze. Ne gubite nadu. Zaštita sebe i drugih je presudni faktor da bi se pandemija stavila pod kontrolu - i na kraju zaustavila. Daleko smo stigli i u tome istrajali. Ne možemo sada da se opustimo", navodi u pismu dr Hans Kluge, regionalni direktor SZO za Evropu.