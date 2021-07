SLIKALI SELFI KAD IH JE UDARIO GROM: Odmah odvezeni u bolnicu, u telefonu ostala neverovatna slika! (FOTO)

Isobel, Rejčel i Endrju Jobson zaustavili su se tokom vođnje biciklima i pronašli su zaklon od jake kiše ispod stabla.

Kao što je poznato, stajanje ispod drveta tokom grmljavinske oluje može biti izuzetno opasno jer grom traži put najmanjeg otpora, a to je često najviši objekat na određenom području. Grom je pogodio sestre i brata, oborio ih na zemlju i povredio.

- Odjednom sam bila na tlu i nisam mogla čuti ništa osim pištanja. Cela desna ruka mi je utrnula i nisam mogla da je pomeram - rekla je Rejčel.

Ono što je najzanimljivije je da je jedna od fotografija koje su ostale sačuvane nastala baš u trenutku udara groma.

