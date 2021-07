MASAKR UŽIVO! Snimak jezivih ubistava osvanuo na Instagramu: Monstrum rekao sestrama bliiznakinjama da kleknu, a onda je zapucao (FOTO)

Dve 18-godišnje sestre bliznakinje su ubijene iz vatrenog oružja u zastrašujućoj egzekuciji prikazanoj uživo na Instagramu.

Snimci sa pucnjave od tada imaju više hiljada pregleda, prenosi "Dejli Star".

Beživotna tela Amalije i Amande Alves pronađena su samo nekoliko sati nakon što su ubijene pored puta iza stambenog kompleksa u Packjusu u Brazilu.

Amanda Alves je iza sebe ostavila trogodišnju ćerku, dok je njena sestra blizanka Amalia Alves postala majka dečaka pre samo šest meseci.

Mateusa Abreua, tinejdžer osumnjičen za masakr, uhapšen je i policija ga ispituje.

Twin sisters, 18, shot and killed in a brutal gang execution, broadcast live on Instagram in Brazil https://t.co/gXgLr37L1H