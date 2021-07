TRESLO SE TLO U EGZOTIČNOM RAJU: Razoran zemljotres otvorio stare rane Indonezije!

U 14:09 sati područje Indonezije pogodio je zemljotres jačine 6.3 stepena po Rihteru.

Epicentar je bio na dubini od 10 kilometara i 100 kilometara zapadno od grada Luvuka.

Za sada nema informacija o povređenima ili materijalnoj šteti.

