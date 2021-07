OGLASILI SE IZ NAŠE AMBASADE U TURSKOJ: Da li su turisti iz Srbije UGROŽENI zbog požara u Bodrumu?

Kako su naveli iz ambasade, srpski turisti su preventivno bili evakuisani, jer se strahovalo da bi požar mogao da stigne bliže hotelu.

- Međutim, to je sanirano, tako da će svi do večeri biti vraćeni. Tri hotela su evakuisana - rečeno je u ambasadi za "Večernje novosti", prenosi Tanjug.

Bundan öte artık ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Alevler insanların içine kadar girmiş Bodrum’da. Çaresiz bir halde can kaybı olmaması için dua ediyorum. Bu nasıl bir felakettir böyle yardım et Allahım... Zira hala içimize umut salacak bir kurtarma söndürme operasyonu yok ortada... pic.twitter.com/LQn2BZeEPv

Iz ambasade dodaju da nemaju tačan broj srpskih turista u tom mestu, ali da su u kontaktu sa turskim vlastima.

NOW - Devastating forest fires in Turkey's coastal regions continue to rage. Hotel guests in Bodrum city are being evacuated.pic.twitter.com/CKNRE2lJau