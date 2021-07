POKUŠALI DA LINČUJU PIROMANA! Erdogan objavio da je osoba koja je podmetnula požare u Turskoj - privedena, narod pobesneo! (VIDEO)

- Jedna osoba je privedena u vezi sa požarom u Milasu. Naša je obaveza da pronađemo odgovorne za paljenje šuma - izjavio je Erdogan na konferenciji za novinare u Marmarisu, prenosi TASS.

🇹🇷 An alleged arsonist was detained in Manavgat, Turkey. He was reportedly spotted lighting a fire and handed over to the police. The police are trying with all their might to save the suspect from lynching@serious_war_eng pic.twitter.com/PNmvRuirev