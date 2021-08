UPUCAN U LEĐA DOK JE PEVAO NA BINI: Muzičar Kris Ardoin pogođen u Luizijani na festivalu! Ranjeno i 14-godišnje dete!

Ardoin je svirao u petak kao zvezda večeri na Zajdeko bajk festu, kada je na njega pucano, objavila je njegova supruga Keri, prenosi "Independent".

"Nažalost, Kris je ranjen s leđa dok je bio na bini. Lekari kažu da je sreća da je krupan momak. Metak nije probio njegova pluća, već se zaustavio blizu rebara. Trenutno smo u bolnici, molite se za njega i obavestiću vas o stanju naknadno. Hvala", napisala je Keri.

Pucnjava se dogodila u Kolfaksu u "Lujzijana mad festu", saopštio je najveći dnevni list Lujzijane, "Advokejt".

Lokalna policija je saopštila da su dve osobe ranjene iz vatrenog oružja i da su pretrpele srednje povrede, a među njima je i dete (14).

Noted zydeco musician Chris Ardoin shot on stage at a Louisiana music festival, family and authorities say. https://t.co/641XOXt1No