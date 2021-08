MASOVNA PUCNJAVA U ŠVEDSKOJ: Tri osobe teško ranjene, pokrenuta velika policijska akcija

Kako javlja Expressen, žena i dvojica muškaraca su teško ranjeni i hitno su prevezeni u bolnicu.

Žena je u šezdesetim godinama, jedan muškarac u dvadesetim, a jedan u tridesetim godinama.

Policija je dojavu o "glasnoj" pucnjavi na severu Kristijanstada. dobila u 15.44.

Pokrenuta je velika policijska operacija.

Portparol lokalne policije Ričard Lundkvist rekao je da su žrtve "pronađene na više mesta".

"Ne znamo još okolnosti incidenta", rekao je Lundkvist i dodao da su žrtve pronađene unutra i napolju i da još uvek nije jasno gde je došlo do pucnjave, prenosi Sputnik.

🇸🇪 Mass Shooting in Kristianstad,

Sweden. Multiple gunshots. Police rush to horror attack in Kristianstad mass shooting. Police discovered several people with "suspected gunshot wounds" on arrival, an initial statement said. #Kristianstad #Sweden pic.twitter.com/KxcpgRQDat