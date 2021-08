BEBE I NEMOĆNE SPAŠAVAJU BRODOVIMA! Vatra spržila jedno od omiljenih letovališta Srba u Grčkoj, a požari se tek proširuju!

Selo Ruvijes neće se lako oporaviti. Кako bi obuzdali požar koji proždire ovo veliko grčko ostrvo udaljeno 200 kilometara od Atine, samo u četvrtak je angažovano više od 170 vatrogasaca, pedesetak vozila i šest helikoptera i aviona.

Stanovnici malog zaseoka došli su da pomognu vatrogascima svojim mašinama.

- Sve je izgorelo, ali naporno radimo sa mašinama. Mislim da ćemo uspeti da zaustavimo požar, svi zajedno sa vatrogascima - svedoči volonter Кostantinos Mihailidis.

Dan ranije, oko 85 ljudi odjurilo je na plažu da bi se evakuisali brodom, dok je skoro 150 kuća izgorelo.

- Došla je policija, zvonila su crkvena zvona, rekli su nam da napustimo selo. Uzeli smo šta smo stigli i pobegli smo - kaže poslastičar Zoi Halasti za TF1.

Nakon što je požar u okolini Ruvijesa stavljen pod kontrolu, meštani su mogli da se vrate da procene materijalnu štetu i pokušaju da spasu neke od svojih ličnih stvari. Ali, nema mnogo toga što može da se nađe u gomili izgorelog otpada.

Ni seoska škola nije preživela ovu klimatsku katastrofu.

- Tu su bila dva razreda i moja kancelarija. Sada više ništa nije ostalo. Biće sve u redu, sve ćemo obnoviti - rekla je direktorka Eleni Alekandridi sa suzama u očima.

Vatra guta sve pred sobom

Iako je Ruvijes, barem za sada, bezbedan, vatrena stihija se i dalje širi drugim delovima ostrva. Sve je počelo u utorak kada je plamen buknuo u planinskim predelima koje su isušile ekstremne vrućine.

Ubrzo nakon što je požar buknuo u šumskoj oblasti Kiristos, stanovnici obližnjeg sela Niborio počeli su da napuštaju svoje domove, i pre nego što su na lice mesta stigle prve vatrogasne jedinice i zvanično izdata naredba za evakuaciju.

Uprkos svim naporima, vatra se širila veoma vrzo zbog jakog vetra koji je duvao u celom području. Požar je zahvatio zapadnu obalu ostrva kod Limnija, a istog dana je evakuisano nekoliko stotina meštana i turista.

Do srede je na Eviji izgorelo više od 2.000 hektara zemljišta, uključujući šumu, kuće, magacinske prostore, turističke objekte i proizvodne pogone.

- Ovo je razaranje bez presedana - rekao je regionalni načelnik Fanis Spanos, pozivajući civilnu zaštitu da pošalje pomoć i podršku što je pre moguće.

Stotine vatrogasaca, kao i volontera gasili požar kod Limnija u noći između utorka i srede, ali su avioni kanaderi imali probleme da isporuče vodu zbog loše vidljivosti. Do jutra je osam sela evakuisano, a vatra je počela da se širi na četiri fronta, uključujući Kafkalu odakle se kretala prema priobalnom Ruvijesu.

