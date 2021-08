PUCNJAVA U ČIKAGU! Nakon vatrenog obračuna POLICAJKA UBIJENA, njen kolega kritično

Jedna policajka je ubijena, a njen kolega je ranjen i u kritičnom je stanju nakon pucnjave u Čikagu, saopštila je policija.

Pucnjava se dogodila oko 21 sat i policajac je u teškom stanju, prenose američki mediji.

Oni su prevezeni u Univerzitetski medicinski centar u Čikagu.

-Jedna policajka je preminula, policajac se bori za život, rekao je policajac Erik Karter na konferenciji za novinare u nedelju rano ujutru.

-Naša srca su slomljena zbog gubitka, rekla je gradonačelnica Čikaga Lori Lajtfut.

BREAKING : Two Chicago zpolice Officers have been shot in the 8th Dist. and transported to the University of Chicago hospital. Condition unknown. Further details to follow.#ChicagoPolice pic.twitter.com/TzKFa1HZJ7