TEŠKA SAOBRAĆAJKA U NEMAČKOJ: Kamion se zakucao u autobus! Ima poginulih!

Jedna osoba je poginula a 14 ih je povređeno u sudaru autobusa i kamiona nemačkom gradu Langenhagenu u Donjoj Saksoniji, saopštila je lokalna policija u utorak

Vozač autobusa prekršio je saobraćajna pravila, jer je morao da propusti kamion koji je imao prvenstvo prolaza.

One person killed and 13 injured after truck hits bus in Germany https://t.co/qidFsR5V0K pic.twitter.com/pzKHNBv7x5