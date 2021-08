Kina: Kanađaninu zbog špijunaže 11 godina zatvora

Kineski sud osudio je danas kanadskog biznismena Majkla Spejvora za špijunažu i izrekao mu kaznu od 11 godina zatvora.

Sud je saopštio i da će Spejvoru biti oduzeto 50.000 juana lične imovine, kao i da će on biti deprtovan, bez preciziranja u kom trenutku, i ako se to dešava obično nakon što osoba završi izdržavanje kazne, u posebnim slučajevima to se može desiti i ranije, prenosi Rojters.

Kanadski ambasador u Kini Dominik Barton poručio je da je Otava razočarana nakon što je sud osudio kanadskog biznismena na 11 godina zatvora za špijunažu, u slučaju na koji se gleda kao deo diplomatskog sukoba sa Pekingom.

Spejvor i još jedan Kanađanin, bivši diplomata Majkl Kovrig, optuženi su za špijunažu u junu 2019. godine i odavanje državnih tajni, a Barton je naglasio da će Kanada,koja smatra da su oni nepravedno optuženi, nastaviti da insistira na njihovom oslobođanju.

Njihovo privođenje je bilo potez koji se smatra pritiskom na Otavu da oslobodi finansijsku direktorku Huaveja Meng Vandžu, ćerku osnivača kineskog tehnološkog giganta, uhapšenu pod sumnjom optužbe za prevaru i kršenje sankcija uvedenih Iranu o čijem izručenju u SAD treba da se izjasni kanadski sud.

Juče je kineski sud odbio žalbu kanadskog državljanina Roberta Šelenberga na smrtnu kaznu, kojom je osuđen zbog krijumčarenja droge.

Ovaj 36-godišnji Kanađanin uhapšen je 2014. godine zbog pokušaja krijumčarenja 227 kilograma metafetamina iz Kine u Australiju, u novembru prošle godine je osuđen na 15 godina zatvora, ali ga je, posle žalbe, sud osudio na smrtnu kaznu.



Autor: