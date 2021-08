Situacija u EU ulazi u crveno: Objavljena nova 'korona mapa', trenutno je najgore u Španiji (FOTO)

Situacija sa korona virusom u Evropi je sve ozbiljnija. Na najnovijoj epidemiološkoj karti Evropskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti Španija je cela u tamnocrvenoj boji. Crveni se i Francuska, na jugu je posebno teška situacija, a samo jedna francuska regija je u narandžastom.

Italija takođe menja boju regija nagore.

I deo Slovenije je iz zelene prešao u narandžastu boju.

U Italiji je samo jedna regija ostala u zelenom, dok su ostale ili u narančastom ili u crvenom. Grčka je većinom u crvenoj zoni, dok je jug zemlje u tamnocrvenoj.

Epidemiološka karta ECDC-a za Evropu objavljuje se svake nedelje na osnovu dvonedeljnih podataka o procentu pozitivnih testova u ukupnom broju testiranih.

Hrvatska obala je i dalje u narandžastoj zoni, a promena je da je i Grad Zagreb prešao iz zelene u narandžastu.

