SRPSKI VATROGASCI POPUT SUPERHEROJA! Pripadnici MUP-a gase požar koji besni na Peloponezu!

Tri helokopetra MUP-a Srbije sa 14 pripadnika Helikopterske jedinice koji su poslednja tri dana učestvovali u gašenju požara na grčkom ostrvu Eviji dobili su nešto pre pola četiri posle podne naređenje da polete ka Peloponezu, gde bukti novi požar.

Ovo je izjavio za Tanjug komandant jedinice Nenad Nedić

"Upravo smo obavešteni da smo dobili novi zadatak da letimo za Peloponez", izjavio je Nedić.

Dodao je da će naši helikopteri gasiti požar na Peloponezu zajedno sa grčkim helikopterom "superpuma", koji ih je vodio u akcije na Eviji, a pridružiće im se još jedan helikopter "kamov" iz Španije.

Dodao je da su naši piloti i tehničari u stalnoj pripravnosti i da deluju prema potrebi za gašenjem požara u različitim delovima Grčke.

Nedić je rekao da je požar na severoistočnom delu Evije stavljen pod kontrolu i da su naši piloti u poslednja tri dana imali 81 nalet i izbacili više od 100 tona vode.

"Kada smo došli ovde žuti dim od zapaljenog rastinja bio je skoro 2.000 metara visok, a sada je nebo nad Evijom ponovo plavo", rekao je Nedić.

Dodao je da je lokalno stanovništvo izuzetno lepo dočekalo pripadnike našeg MUP-a.

"Sve pohvale za lokalno stanovništvo. Gde god smo sletali ljudi su nam donosili vodu i voće da se osvežimo. Dobro smo motivisani i iskušni u gašenju požara, iako to nije naš osnovni posao", istakao je Nedić.

On je naglasio da je akcija gašenje požara izuzetno naporna i za članove posade i za same helikoptere, ali da do sada nije bilo nikavih problema, jer su svi naši piloti i mehaničari iskusni u gašenju požara.

Objasnio je da je posadama MUP-a ovo 14. dan u kontinuitetu kako učestvuju u gašenju požara na različitiim delovima Balkana.

"Počelo je 29. jula kada smo dobili poziv za Novu Varoš, pa smo zatim leteli za Veliki Stolac u Republici Srpskoj. Odatle smo išli na Mokru Goru, pa 2. avgusta smo sa četiri helikoptera odleteli za Severna Makedoniju gde smo bili do nedelje ujutru, kad smo se vratili u Beograd, jer smo dobili naredbu da se spremimo za Grčku", rekao je Nedić.

On je naveo da je za te dve nedelje Helikopterska jedinica MUP-a Srbije imala 192 sata naleta i izbacila preko 400 tona vode.

Podsetimo, požar na grčkom ostrvu Peloponez dostigao je dramatične razmere. Vatreni front sa kojim se vatrogasci suočavaju dug je 10 kilometara, evakuisano je 21 naseljeno mesto, potpuno je izgorelo na desetine kuća i drugih zgrada.

Kristos Lambropulos, zamenik guvernera oblasti Arkadija na Peloponezu, rekao je za grčku državnu televiziju ERT da se situacija komplikuje, pošto se požar ponovo razbuktao i proširio front sa kojim se vatrogasci bore.

Samo u mestu Piri izgorelo je 10 kuća, dok je ogromna šteta naneta drugim ekonomskim objektima. Kako navode grčki zvaničnici, poslednja linija odbrane je najviša planina Arkadije Mainalo. Prema njihovoj proceni, ukoliko se vatra proširi na to područje, sledi ekološka katastrofa neizrecivih razmera.

Grčku je pogodila serija požara, a najteže su pogođeni Evija, Peloponez, sever Atike. Kako je saopštila grčka meteorološka služba, do sada je izgorelo više od 230.000 hektara zemljišta.