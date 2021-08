PUCNJAVA U SREDNJOJ ŠKOLI U ALBUKERKIJU: Jedan učenik poginuo, drugi priveden

Pucnjava se dogodila tokom pauze za ručak između dva učenika. Policija nije još utvrdila koji su razred učenici pohađali, ali su rekli da su obojica uzrasta oko 13 godina.

Pucnjava je bila izolovani incident između dva učenika, a napadača je odmah priveo službenik školske službe, saopštila je policija. Zvaničnici su pohvalili službenika za resurse koji je brzo stigao na mesto događaja i smirio situaciju pre nego što je napadač priveden.

One student was killed by another in a shooting at a middle school in Albuquerque, New Mexico.



