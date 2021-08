'RAT U AVGANISTANU JE ZAVRŠEN' - Nakon ulaska u Kabul, talibani i zvanično proglasili pobedu

Talibani su objavili kako je rat u Avganistanu završen nakon što su njihovi borci ušli u prestolnicu Kabul, a predsednik Ašraf Gani pobegao iz države.

Panika i strah okovali su Kabul u ponedeljak kada su teško naoružani talibanski borci preuzeli kontrolu nad napuštenom predsedničkom palatom, a zapadne države požurile sa evakuacijom svojih građana. Stotine Avganistanaca, u očajničkom pokušaju da napuste državu, preplavile su kabulski aerodrom.

Portparol talibanskog političkog kabineta za Al Džaziru je rekao kako oni ne žele da žive u izolaciji i kako će uskoro biti objavljena vrsta i oblik nove vlade u Avganistanu.

„Hvala Bogu, rat je završen. Došli smo gde smo nastojali doći, a to je do slobode u našoj državi i do nezavisnosti našeg naroda. Nećemo dozvoliti bilo kome da koristi naše zemlje i napada bilo koga, niti mi želimo štetiti drugima“, naveo je Mohammad Naeem i pozvao na miroljubive međunarodne odnose.

