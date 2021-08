SLOBODA NEMA CENU! OČAJ I PATNJA NA JEDNOM SNIMKU: Avganistanci počeli da se čak penju i na krov letelica U POKTERU! (FOTO+VIDEO)

Letelice sa onim Avganistancima i strancima koji imaju dozvolu ne mogu da polete zbog hiljade očajnika koji tumaraju pistom, stajankom i travnatim površinama u nadi da će uhvatiti mesto u avionu koji će ih izvući iz pakla Avganistana u koji je ova zemlja pala od kad se predao Kabul, a cela država pala u ruke džihadista.

People have taken over this plane at Kabul Airport. pic.twitter.com/b3wuVfW9w7