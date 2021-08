DRAMA NA AERODROMU U KABULU SE NASTAVLJA: Haos ne prestaje, ovo su najnovije informacije (FOTO)

Pre toga u ruke talibana pao je i poslednji granični prelaz. Predsenik Avganistana podneo je ostavku i otišao iz zemlje, kako bi, prema njegovim rečima, sprečio krvoproliće.

Organizovana je hitna evakuacija diplomata, a SAD su poslale dodatne trupe da obezbede siguran izlazak svojih diplomata iz zemlje.

Talibani su juče, nakon što su ušli u grad, obećali da će svi strani državljani biti bezbedni.

Izvor agencije Tas u glavnom gradu Avganistana rekao je da se na ulicama povremeno čuju pucnji i da se koristi teško naoružanje. Prema njegovim rečima, čuju se i eksplozije, ali su informacije o događajima u gradu oskudne jer je preporučeno da se kuće ne napuštaju.

Padom Kabula, okončano je prisustvo koalicije zemalja predvođenih Sjedinjenim Državama u toj zemlji, posle dve decenije.

Vojni psi SAD spremno čekaju na evakuaciju iz Avganistana

Psi i njihovi vodiči čekali su da ih pokupe na asfaltu dok stotine Avganistanaca pokušavaju da pobegnu od talibana.

Viđeno je da američki avioni lete iznad njih dok su pripadnici vojske spremni da evakuišu životinje koje su držane na povodcu dok čekaju evakuaciju kako bi pobegle od talibana, prenosi Miror.

Visoki američki vojni zvaničnici kažu da je međunarodni aerodrom u gradu zatvoren za komercijalne letove jer se nastavljaju vojne evakuacije.

Meanwhile U.S. military dogs are being evacuated from #Kabul airport in #Afghanistan as many Afghanis that helped US/NATO forces and now face possible persecution by the #Taliban are forced to chase after U.S. C-17s on the runway https://t.co/z34EUsG8xu pic.twitter.com/3HGb28Jorz