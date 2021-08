TURSKA GRADI ZID NA GRANICI SA IRANOM: Hoće da spreče priliv izbeglica iz Avganistana (VIDEO)

Na hiljade ljudi želi da pobegne iz Avganistana odkad su talibani preuzeli skoro čitavu zemlju.

Turska, kako javlja AFP, a prenosi Gardijan, gradi betonski zid na granici sa Iranom kako bi sprečila priliv migranata mahom iz Avganistana.

VIDEO: Turkey is building a wall along its border with Iran to prevent a new influx of refugees, mainly from Afghanistan as the Taliban take over the country.



For now, a 5km section is under construction but Turkey is aiming to build a 295km-long wall on its Iranian border pic.twitter.com/YJAZgUOEGa