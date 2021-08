(UZNEMIRUJUĆE) HAOS NA AERODROMU U KABULU: Talibani pucaju dok narod beži u panici (VIDEO)

Organizacija Taliban je objavila nešto ranije da su svi letovi sa aerodroma u Kabulu obustavljeni.

Na objavljenom snimku se mogu videti talibanski borci kako pucaju u vazduh dok ljudi u panici beže.

NOW - Taliban fighters everywhere outside #Kabul airport, fire shots as crowds try to enter the facility.pic.twitter.com/a7dfG7SQZa