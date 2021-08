SPREMA SE DRUGI USTANAK PROTIV TALIBANA?! Vojska Avganistana ipak nije poražena! Sve više boraca stiže u dolinu Panšir (VIDEO)

Verovalo se juče, da je snimak nastao na nekoj tajnoj lokaciji, ali ne. Snimak je nastao u nedelju na aerodromu Kabul, gde je Ahmad Masu junior dok su politički saobrci, ali bogami i ratni njegovog oca Ahamada šah Masuda zvanog "Lav od Panšira" predali vlast Talibanima, on je odlučio da napusti grad i odleti prvo na nepoznatu lokaciju, a onda i u dolinu Panšir.

Ahmad Massoud leave the Kabul. Rumors says he going to the Panjshir Valley to organize defense.



I hope he will be same charismatic like his father.