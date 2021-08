SNIMAK OTKIRVA SAV UŽAS! Bolna scena sa aerodroma u Kabulu: Žene PREKLINJU američke trupe da im pomognu da odu iz Avganistana (VIDEO)

Portarol talibana Zabihula Mudžahid rekao je danas na prvoj zvaničnoj konferenciji za novinare od osvajanja cele teritorije Avganistana i ulaska u Kabul da oni garantuju ženama sva prava u okviru šerijatskog zakona, dodajući da žene mogu da rade u obrazovanju i zdravstvu.

Mađutim, na društvenoj mreži Tviter izašao je snimak na kom se vidi kako žene žele da pobegnu iz Avganistana od talibana.

