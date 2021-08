STRAVIČAN SNIMAK ŽENE KOJU TALIBAN UBIJA OD BATINA: Narod skrštenih nogu sedi i GLEDA! (VIDEO)

Grupa je optužena za brutalno sprovođenje šerijata, sa javnim pogubljenjima za osuđenje za ubistvo ili preljubu i amputacijom za one koji su proglašeni krivim za krađu.

Žene iz Avganistana sa strahom i neizvesnošću gledaju na budućnost dok talibani preuzimaju vlast u Avganistanu. Još uvek su živa sećanja na način života koji su žene u ovoj zemlji morale da vode tokom perioda od 1996. do 2001. godine.

Talibani su do 1996. godine preuzeli kontrolu nad većim delom zemlje i nametnuli strogu verziju šerijata ili islamskog zakona.

Grupa je optužena za brutalno sprovođenje šerijata, sa javnim pogubljenjima za osuđenje za ubistvo ili preljubu i amputacijom za one koji su proglašeni krivim za krađu. Muškarci su morali da puštaju bradu, a žene da nose burku koja pokriva celo telo.

Na društvenim mrežama je osvanuo snimak navodno iz Avganistana, na kojem se vidi kako taliban mučki bičuje ženu koja nosi burku. Njeni krici lede krv u žilama, a okupljena masa samo nemo posmatra šta se dešava pred njima.

