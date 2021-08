UZNEMIRUJUĆI SNIMAK SA AERODROMA U KABULU! Talibani pucaju u vazduh pored žena i dece, oni u panici beže od rafala

U videu koji je objavljen na društvenoj mreži Tviter vidi se kako talibani pucaju u vazduh pred očajnim ženama i decom.

Kako se navodi u opisu videa ovo su scene koje se dešavaju nekoliko puta dnevno sa različitih strana aerodroma u Kabulu.

Jedan od zvaničnika talibana, koji je hteo da ostane anoniman, apelovao je, kako je preneo BBC na gomilu na kapijama da idu kući ako nemaju pravo na putovanje i rekao da talibani ''ne žele nikoga da povrede'' na aerodromu.

Disturbing Scene; this happens almost few times a day in different sides of the Kabul Airport.#kabulairport #Afghanistan#AfghanWomen pic.twitter.com/lGfRzPPvS3