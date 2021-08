ČETIRI DANA NAKON ZAUZIMANJA KABULA: Talibani proglasili Islamski Emirat Avganistan (FOTO)

Talibani su, kako su nedavno i najavili, objavili formiranje Islamskog Emirata Avganistana, četiri dana pošto su preuzeli Kabul od vlade i 102 godine pošto se Britanija odrekla vlasti nad tom zemljom, piše RT.

Portparol talibana Zabijulah Mudžahid u postu na Tviteru je objavio formiranje nove države, podelivši takođe fotografiju njene zastave sa grbom.

Taliban declares formation of the Islamic Emirate of Afghanistan, just days after taking over Kabulhttps://t.co/FLjfb2Rl6g pic.twitter.com/5rDsHDmcjT