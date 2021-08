NAJPOTRESNIJI PRIZOR IZ KABULA! Očajni roditelji bebu u pelenama prebacuju preko bodljikave žice američkim vojnicima (VIDEO)

Najočajnije su bile majke, koje su pokušavale po svaku cenu da spasu svoju decu.

Tako su na aerodromu u prestonici Avganistana snimljene potresne scene, o kojima smo juče pisali, a danas su se pojavili novi snimci majki kako bacaju decu preko bodljikave žice vojnicima sa Zapada.

Niko nije ostao ravnodušan.

Tako se na snimku vidi kako i majke, ali i ostali koji su želeli da pobegnu iz zemlje, kako prebacuju mališane iz ruke u ruke, preko zida, ali i preko bodiljikavih žica.

Prema izveštajima "Skaj njuza", jedan visoki britanski oficir rekao je da su žene bacale svoje bebe preko žice, tražeći od vojnika da ih odvedu, ali da su neke od njih pale i na žicu. On je dodao da su svi plakali zbog slike haosa na aerodromu u Kabulu.

A small Afghan child was pulled over a wall to U.S. soldiers as large crowds gathered outside the Kabul airport. #Afghanistan #Kabul #Taliban pic.twitter.com/VHPNNrscJg

- Bilo je strašno šta se dogodilo. Do kraja noći među nama nije bilo čoveka koji nije plakao - tiho je rekao oficir padobranskog puka.

Na drugom snimku vidi se kako se devojčica podiže preko ograde aerodroma u Kabulu kako bi bila predata američkom vojniku.

Ali, nisu samo bebe prebacivane preko zida i žice, to su činili i odrasli koji žele da pobegnu od pakla talibana.

Ovi video zapisi, koji su ove nedelje preplavili društvene mreže, prikazuju očajne i uplašene Avganistance jer znaju šta će značiti iznenadni povratak talibana na vlast.

Talibani traže "izdajnike"

Dok sa aerodroma stižu potresni snimci, talibani vrše potragu "od vrata do vrata" za ljudima koji su radili sa američkim i NATO snagama, navodi se u povjerljivom dokumentu UN u koji je nekoliko medijskih organizacija imalo uvid.

Footage from outside Kabul airport shows an infant being passed over razor wire to soldiers on top of barricades.



Get live Afghanistan updates: https://t.co/iljScPOcvY pic.twitter.com/FVgrQtHQwL