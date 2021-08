OVAJ SNIMAK SA AERODROMA U KABULU JE OBIŠAO CEO SVET Beba koju prebacuju preko bodljikave žice ponovo je sa ocem

Beba sa snimka koji je zabeležio aktivista za ljudska prava Omar Hajdari na internacionalnom aerodromu u Kabulu, a koji je obišao svet ponovo je sa svojim ocem, saopštili su američki marinci.

Beba je, kako se vidi na snimku, predata američkom marincu preko visokog zida i boljikave žice tokom haotičnih scena evakuacije na međunarodnom aerodromu Hamid Karzaj, prenosi Independent.

Sada, kako američki marinci navode, beba je sa ocem i bezbedna je na aerodromu.

Footage from outside Kabul airport shows an infant being passed over razor wire to soldiers on top of barricades.



