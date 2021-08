SLIKA IZ AVGANISTANA ZAPANJILA SVE! Evo zašto je privatni avion otišao gotovo prazan (FOTO)

Fotografiju je objavio novinar CNN Aleksander Markart, koji je u tvitu objasnio da je to jedan od tri čarter leta koji su platili Džordž i Marija Abi-Habib, saosnivači Sajara International sa sedištem u Vašingtonu. Ta kompanija već duže vreme posluje u Avganistanu.

Pozadinu priče o praznom letu objasnio je za Volstrit Žurnal Džordž Abi-Habib.

An almost empty charter evacuation flight out of Kabul. 1 of 3 planes organized by George and Maria @Abihabib to get 1,000 Afghans to Uganda. Many were blocked by the US and the Taliban and so the first plane, with 345 seats, only had 50 passengers. https://t.co/4IrUmxjFDP pic.twitter.com/DfUANnt9Pk