Opasnost od teroristickog napada na aerodrom u Kabulu

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Verified UGC via AP | |

Zapadne zemlje upozorile su na mogućnost od terorističkog napada na aerodrom u Kabulu, gde se hiljade ljudi okupilo u pokušaju da pobegnu iz Avganistana koji je pod kontrolom talibana.

Britanske vlasti su saopštile da bi do napada moglo doći kroz nekoliko sati, prenosi agencija AP.

Više zemalja pozvalo je ljude da izbegavaju aerodrom, među kojima je i Belgija koja upozorava na opasnost od samoubilačkog bombaškog napada.

Iz zapadnih prestonica je poslato upozorenje o pretnji u vidu terorističke grupe Islamska država, čiji se kapacitet verovatno povećao nakon što su talibani, tokom svoje ofanzive, oslobodili veliki deo zatvorenika.

Britanski ministar oružanih snaga DŽejms Hipi je izjavio za BBC da postoje "vrlo, vrlo verodostojni izveštaji o skorom napadu" na aerodrom, verovatno u roku od "nekoliko sati".

"Mogu samo da kažem da je pretnja ozbiljna. Uradićemo sve što možemo da zaštitimo one koji su tamo. Postoji sanša da, kako budu stizali izveštaji, da promenimo savet, ali nema garacija za tako nešto", rekao je ministar odbrane Velike Britanije.

Kasno u sredu, američka ambasada upozorila je građane na tri aerodromske kapije da ih odmah napuste zbog neutvrđene bezbednosne pretnje.

Australija, Britanija i Novi Zeland takođe su danas savetovali svoje građane da ne idu na aerodrom, a australijski ministar spoljnih poslova rekao je da postoji "vrlo velika pretnja od terorističkog napada".

Portparol talibana Zabihulah Mudžahid demantovao je mogućnost bilo kakvog napada."Nije tačno", napisao je u tekstualnoj poruci nakon što su ga pitali o upozorenjima.

Talibani su danas koristili vodene topove kako bi rasterali okupljene na jednoj aerodromskoj kapiji, a nakon što je neko bacio suzavac na drugoj lokaciji na aerodromu.Dok su neki bežali, drugi su samo sedeli na zemlji, pokrivajući lice i čekajući u štetnim isparenjima.

Agencija AP podseća da je preostalo samo nekoliko dana do završetka evakuacije i povlačenja američkih trupa.

Tokom prošle nedelje, aerodrom je bio poprište nekih od najmračnijih slika haotičnog kraja najdužeg američkog rata, kada je avion za avionom sletao kako bi spasio one koji se plaše ponovnog povratka talibana.

Neke zemlje su već okončale evakuaciju i počele povlačenje vojnika i diplomata.

Talibani su do sada ispoštovali obećanje da neće napasti zapadne snage tokom evakuacije, ali insistiraju da strane trupe moraju izaći do isteka američkog roka, odnosno do 31. avgusta.