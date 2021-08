'DŽO BAJDEN IMA KRV NA RUKAMA!' Najžešći napad na predsednika SAD posle katastrofe u Kabulu - On nije sposoban da bude vrhovni komandant

Član Predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država Eliz Stefanik oštro je kritikovala predsednika SAD Džoa Bajdena zbog terorističkih napada u Kabulu.

- Džo Bajden ima krv na rukama. Lična odgovornost prestaje sa predsednikom Sjedinjenih Država. Ova stravična humanitarna katastrofa i katastrofa po nacionalno bezbednost samo su rezultat slabog i nesposobnog vođstva Džoa Bajdena. On nije sposoban da bude vrhovni komandant - napisala je ona na Tviteru.

Joe Biden has blood on his hands.



The buck stops with the President of the United States.



This horrific national security and humanitarian disaster is solely the result of Joe Biden’s weak and incompetent leadership. He is unfit to be Commander-in-Chief.