SNAŽAN POTRES U KABULU I MUK! Nova velika eksplozija kod aerodroma, iznad grada se nadvio crni oblak dima (FOTO+VIDEO)

Vest o eksploziji objavila je pvo pakistanska privatna televizija. Avganistanska najveća TV mreža, TOLO njuz, izvestila je da se "čula snažna eksplozija u Kabulu".

Kako je javio dopisnik BBC-ja iz Avganistana i Pakistana, avganistansko ministarstvo zdravlja reklo mu je da je došlo do eksplozije kod aerodroma.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci iz prestonice Avganistana, na kojima se vidi crni oblak dima.

Afghan Health ministry source confirms there’s been another blast at Kabul airport… pictures circulating on social media. Unclear as of yet what the cause of the explosion was, or any casualty figures