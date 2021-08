EKOLOŠKA TRAGEDIJA U ŠPANIJI: U znak protesta formiran ljudski lanac oko lagune u kojoj je uginulo oko 15 tona ribe

Snimci mrtvih riba, koje su zbog zagađenja ostale bez kiseonika, nalaze se na svim naslovnicama španskih medija i uznemiravaju javno mnjenje.

Dugi redovi stanovnika koji se drže za ruke, kojima su se pridružili i turisti, formirali su se duž plaže Alkazares, koja se proteže 6 kilometara uz obalu lagune, prema snimcima.

Organizatori su ocenili da je učestvovalo 70.000 ljudi.

Massive #humanchain formed around the #MarMenor lagoon in #Spain to protest against environmental disaster https://t.co/dvcnGieshj @olivepress

"To je bilo oplakivanje smrti životinja... želeli smo da ih ljudi na neki način zamole za oproštaj zbog varvarstva", izjavio je Hesus Kutiljas, jedan od organizatora.

"Danima smo svedočili uginuću miliona riba i bolno je gledati sve te nepotrebne patnje", naglasio je.

Naučnici smatraju da su glavni uzrok nedostatka kiseonika stotine tona nitrata koji se koriste kao gnojivo u intenzivnoj poljoprivredi. Nitrati pospešuju rast algi koje guše ekosistem voda, a ta pojava se zove eutrofikacija (cvetanje vode).

@Reuters: Thousands od protesters held hands in Murcia, Southeast of Spain, on Saturday (August 28) to raise awareness over the damage to the Mar Menor lagoon. https://t.co/7k2jVG3zwL