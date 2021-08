Poslednji američki avion napustio Kabul: Avganistanci ostavljeni na milost i nemilost Talibanima

Poslednja tri američka vojna transportna aviona napustila su aerodrom Hamid Karzai neposredno pre isteka roka 31. avgusta, čime je zvanično okončano američko povlačenje iz Avganistana, potvrdila je američka Centralna komanda (CENTCOM).

Three C-17s have just left Hamid Karzai International Airport in a row. The time now is midnight in Kabul. This could be the end of the US presence in Afghanistan. pic.twitter.com/rS1NJKsxWy