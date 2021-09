BIZARNO OBJAŠNJENJE! KORONA HARA MISISIPIJEM A GUVERNER IMA NESVAKIDAŠNJE OBJAŠNJENJE: Ljudi se manje boje korone jer veruju u zagrobni život?!

Njujork je bio neslavni lider u broju umrlih od korone na 100.000 stanovnika sve dok nije pretekao Nju Džersi, da bi se onda u celu priču umešao Misisipi i izbio na vrh liste, prenosi Misisipi fri pres.

I dok tragedija u Njujorku nije mogla da se izbegne jer je ova država upala u krizu još na samom početku pandemije, kada nije bilo ni vakcina, ni respiratora ni jasne strategije borbe, list Njujork tajms navodi da je kriza u Misisipiju mogla da se izbegne na više načina, uključujući bolju kampanju vakcinacije i strožije mere zaštite .

"Koronavirus je trenutno teško pogodio Jug, ali je kombinacija siromaštva i politike dovela je do toga da se Misisipi sada potpuno nepripremljen bori protiv najgoreg žarišta korone u državi", naveo je Njujork tajms.

Njujork tajms navodi i da Misisipi ima manje aktivnih lekara po glavi stanovnika od bilo koje druge države i da im nedostaju medicinske sestre. Da situacija bude još gora, pet ruralnih bolnica je zatvoreno u proteklih 10 godina, a još 35 bi moglo uskoro da bude zatvoreno jer nemaju sredstava.

Šestoro dece i dvoje tinejdžera iz Misisipija umrlo je od korone u proteklih mesec dana, ali to nije nagnalo vlasti da uvedu obavezu nošenja maske u zatvorenom, prenosi sajt Hed topik.

NEW: Mississippi has passed New York to become No. 2 in COVID-19 deaths per capita. The Magnolia State could soon pass NJ and become No. 1.



But Gov. Reeves says Mississippians are "a little less scared" than others because they "believe in eternal life."https://t.co/gyu2eQtPTB