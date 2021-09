MAJKA JE SA DVE ĆERKE NESTALA BEZ TRAGA DAVNE 1985: Posle trideset godina ova priča dobija ŠOKANTAN obrt! (FOTO/VIDEO)

Majka je pre više od 30 godina kidnapovala svoje dve ćerke i odvela ih u nepoznato, što dalje od muža koji ju je pretukao. Tri decenije kasnije ova priča dobija svoj epilog. Naime, tog 26. avgusta 1985. godine, tada 37-godišnja Elejn Jejts, sa svoje dve ćerke 4-godišnjom Kimberli i 10-mesečnom Keli nestala je tokom borbe za starateljstvo sa bivšim mužem.

Elejn je zatekla muža, Rasela Jejtsa u prevari, kada je došlo do svađe u kojoj je on nju pretukao i nestala je sa ćerkama iz njihovog doma na Roud Ajlendu u SAD. Narednih 30 godina Rasel je bezuspešno je pokušavao da sazna gde su mu ćerke. Sve donedavno.

Majka se sada suočava sa optužbom za otmicu zbog koje joj preti 20 godina zatvora.

Read a 1988 @projo piece on Russell Yates: Man searching for wife and daughters has many questions, a few regrets https://t.co/3oykDdPuOR pic.twitter.com/dl4E31c1mo